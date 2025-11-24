Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юран — о «Спартаке»: у футболки с ромбиком такая аура, она как будто прилипает к груди

Юран — о «Спартаке»: у футболки с ромбиком такая аура, она как будто прилипает к груди
Комментарии

Российский специалист Сергей Юран рассказал, насколько значим для футболистов и тренеров московский «Спартак». Юран выступал за красно-белых в 1995 и 1999 годах, в качестве тренера Сергей работал в московском клубе в 2003-м.

«Когда надел футболку Спартака с ромбиком, у неё аура такая, знаете… В общем, она как будто прилипает к груди. Когда ты поиграл в этом клубе, когда поработал там немножко, это уже на всю жизнь», — сказал Юран в выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.

Материалы по теме
Сергей Юран: я категорически против тренеров-иностранцев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android