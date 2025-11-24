Юран — о «Спартаке»: у футболки с ромбиком такая аура, она как будто прилипает к груди

Российский специалист Сергей Юран рассказал, насколько значим для футболистов и тренеров московский «Спартак». Юран выступал за красно-белых в 1995 и 1999 годах, в качестве тренера Сергей работал в московском клубе в 2003-м.

«Когда надел футболку Спартака с ромбиком, у неё аура такая, знаете… В общем, она как будто прилипает к груди. Когда ты поиграл в этом клубе, когда поработал там немножко, это уже на всю жизнь», — сказал Юран в выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.