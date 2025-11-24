Скидки
Сергей Овчинников высказался после назначения на пост директора академии «Локомотива»

Комментарии

Бывший вратарь московского «Локомотива» Сергей Овчинников поделился эмоциями после назначения на должность директора академии железнодорожников.

«Очень рад вернуться туда, где я провёл много ярких лет своей карьеры. «Локомотив» — знаковое для меня место, поэтому над предложением возглавить академию долго не раздумывал. Благодарен руководству за оказанное мне доверие. Вместе мы продолжим развивать единую систему подготовки воспитанников, чтобы увеличивать их количество в главной команде», – приводит слова Овчинникова телеграм-канал столичного клуба.

В составе железнодорожников Овчинников дважды выигрывал чемпионат России, а также два раза становился обладателем Кубка страны.

