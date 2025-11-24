Сергей Овчинников высказался после назначения на пост директора академии «Локомотива»

Бывший вратарь московского «Локомотива» Сергей Овчинников поделился эмоциями после назначения на должность директора академии железнодорожников.

«Очень рад вернуться туда, где я провёл много ярких лет своей карьеры. «Локомотив» — знаковое для меня место, поэтому над предложением возглавить академию долго не раздумывал. Благодарен руководству за оказанное мне доверие. Вместе мы продолжим развивать единую систему подготовки воспитанников, чтобы увеличивать их количество в главной команде», – приводит слова Овчинникова телеграм-канал столичного клуба.

В составе железнодорожников Овчинников дважды выигрывал чемпионат России, а также два раза становился обладателем Кубка страны.