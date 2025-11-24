Борис Ротенберг прокомментировал назначение Овчинникова на пост директора академии «Локо»

Генеральный директор московского «Локомотива» Борис Ротенберг высказался после назначения экс-вратаря железнодорожников Сергея Овчинникова на пост директора академии клуба.

«Уверен, с назначением Сергея Ивановича будущее поколение молодых футболистов «Локомотива» будет развиваться ещё более высокими темпами. Без прошлого не может быть будущего, бесконечно горды тем, что вернули настоящую легенду, человека, который ковал чемпионские титулы и кубки нашего клуба. Добро пожаловать домой! Будущее начинается здесь и сейчас», – приводит слова Ротенберга телеграм-канал столичного клуба.

В составе железнодорожников Овчинников дважды выигрывал чемпионат России, а также два раза становился обладателем Кубка России.

Напомним, ранее Борис Ротенберг продлил контракты с главным тренером и спортивным директором «Локомотива» Михаилом Галактионовым и Дмитрием Ульяновым.