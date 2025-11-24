Тренер молодёжной сборной России Шабаров высказался о выступлении команды на Кубке Манаса

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров прокомментировал выступление команды на Кубке Манаса. В рамках турнира россияне провели три матча с командами U23 из Ирана, Бахрейна и Киргизии. Российская молодёжная национальная команда выиграла в каждой из этих встреч с общим счётом 12:0 и заняла первую строчку.

– В финале команда одержала уверенную победу со счётом 8:0. Нет ощущения, что матч сложился недостаточно напряжённо?

– Мы прикидывали, что у этой игры могут быть разные сценарии. У нас не всё получалось в предыдущих матчах, когда-то должно было прорвать. Часто бывает, что у кого-то не идёт мяч в ворота, а у других залетает всё. Так и сложилось. Мы понимали, игроки осознают, что это последний матч турнира, года и их заключительный матч за молодёжную сборную, если мы говорим об игроках 2004-2005 годов рождения. Поэтому настрой был такой, что мы не могли не выиграть. Вопрос только – с каким счётом.

Понятно, если бы мы сыграли с киргизами первый матч, когда у них было побольше сил, может быть, счёт был бы не таким. К третьей игре у них силы закончились, у нас команда, надо отдать должное, помастеровитее, есть футболисты из РПЛ и ФНЛ. У соперников игроков такого уровня немного. Мы могли позволить себе сделать равноценные замены, а где-то и усилить игру. На длинной дистанции это важно. Наверное, мы распределили силы более ровно.

Счёт, конечно, больше, чем был в наших ожиданиях, но я совру, если скажу, что победа была неожиданностью для нас, — приводит слова Шабарова официальный сайт РФС.