«Шансы есть, за них изо всех сил держусь». Евгений Алдонин рассказал о своём состоянии

Аудио-версия:
Бывший полузащитник сборной России и ЦСКА Евгений Алдонин высказался о своём состоянии здоровья после того, как стало известно о тяжёлом заболевании экс-игрока армейцев.

«Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки! Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть, за них изо всех сил держусь», – приводит слова Алдонина футбольный комментатор Дмитрий Шнякин в своём телеграм-канале.

Ранее в прессе появилась информация, что бывшему хавбеку диагностировали рак желудка.

Алдонину 45 лет. Он играл за ЦСКА с 2004 по 2013 год. Вместе с клубом футболист становился дважды чемпионом России, пять раз — обладателем Кубка страны, в 2005 году выиграл Кубок УЕФА. Кроме того, Алдонин известен по выступлениям за волгоградский «Ротор», саранскую «Мордовию», нижегородскую «Волгу» и красногорский «Зоркий».

