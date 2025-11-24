Колыванов: у Романова есть все шансы стать главным тренером «Спартака»

Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов полагает, что исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов может быть утверждён в этой должности на постоянной основе.

«Когда приходит тренер, команда преображается. «Спартак» практически ничего не дал создать ЦСКА. Думаю, что у Романова есть все шансы стать главным тренером, он хорошо разбирается во всех нюансах, знает футболистов, может поменять тактический рисунок игры. Но всё будет зависеть от результатов», — сказал Колыванов в эфире «Матч ТВ».

В субботу красно-белые под руководством Романова со счётом 1:0 переиграли ЦСКА в матче 16-го тура Мир РПЛ.