«Торпедо» представило ретроформу, в которой сыграет с «Балтикой» в Кубке России

«Торпедо» представило ретроформу, в которой игроки московского клуба проведут матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России сезона-2025/2026 с калининградской «Балтикой». Встреча пройдёт во вторник, 25 ноября.

Ретроформа «Торпедо» на игру с «Балтикой» в Кубке России Фото: ФК «Торпедо»

«Торпедовцы снова в легендарной ретроформе 1961 года. Чёрный откидной ворот, классические цвета, буква «Т» на груди и специальный матчевый шеврон.

Предстоящий матч с «Балтикой» — возвращение в золотую эпоху нашего клуба!» – сообщает телеграм-канал столичного клуба.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, одолев «Краснодар».