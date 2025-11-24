Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гильермо Абаскаль вспомнил, как пригласил Симоняна на разговор с футболистами «Спартака»

Гильермо Абаскаль вспомнил, как пригласил Симоняна на разговор с футболистами «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как пригласил Никиту Симоняна на разговор с футболистами красно-белых. Накануне легендарный экс-футболист московского клуба ушёл из жизни в возрасте 99 лет.

«Никита Симонян был очень приятным человеком и первоклассным профессиональным игроком. Однажды он пришёл на тренировку: это был момент, когда наши нападающие упускали много моментов, и я пригласил его поговорить с ребятами. Симонян был очень скромным. Он любил «Спартак», — сказал Абаскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Вместе с красно-белыми Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока, и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, он является победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР. Симонян до сих пор является лучшим бомбардиром в истории клуба.

Материалы по теме
«Я человек старой формации? Хочу в этой формации остаться». Главные цитаты Никиты Симоняна
«Я человек старой формации? Хочу в этой формации остаться». Главные цитаты Никиты Симоняна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android