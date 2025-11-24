Гус Хиддинк выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк выразил соболезнования в связи со смертью легенды московского «Спартака» и всего отечественного футбола Никиты Симоняна.

«Мои соболезнования семье в связи со смертью Симоняна. Когда я работал в России, у нас было несколько глубоких бесед. Он был скромным человеком и рассказывал много красивых историй. Мне нравилось общаться с ним при каждой нашей встрече», — сказал Хиддинк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Вместе со «Спартаком» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока и дважды – в качестве главного тренера команды. Также Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР. По сей день он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых.