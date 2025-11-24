Винисиус отказался от продления контракта с «Реалом» из-за Алонсо — The Athetic

Переговоры о продлении контракта между фланговым нападающим Винисиусом Жуниором и мадридским «Реалом» зашли в тупик. Вероятно, причиной тому является конфликт игрока с главным тренером Хаби Алонсо. Об этом сообщает The Athetic.

Ранее в этом году «Реал» сделал бразильцу предложение о продлении контракта, предусматривающее увеличение зарплаты примерно до € 20 млн в год. Получив отказ, клуб попросил представителей игрока назвать свою сумму. Окружение Винисиуса запросило условия соглашения исторического масштаба с одной из самых высоких зарплат в истории клуба, с учётом всех бонусов сумма по нему могла бы дойти до € 30 млн за сезон, в прошлом подобный договор был заключён с Криштиану Роналду. Он включал базовую зарплату, бонусы за результативность и бонус за продление контракта, чего ранее не предлагалось игрокам «Реала».

Дальнейшие переговоры проводились до начала сезона, но сейчас зашли в тупик. В «Реале» понимают, помимо финансовых разногласий, сложные взаимоотношения между одним из их звёздных игроков и главным тренером команды Хаби Алонсо также препятствуют попыткам добиться прогресса в переговорах.

Позиция Винисиуса может быть воспринята как тактика переговоров, однако, по данным источника, футболист не считает нужным связывать себя с клубом долгосрочным договором с учётом взаимоотношений с Алонсо. Это не стало неожиданностью для «Реала», но вызвало беспокойство в клубе.

Предположительно, конфликт Винисиуса и Алонсо вспыхнул из-за замены игрока во втором тайме матча 10-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:1). Тогда бразилец в резкой форме выразил своё негодование из-за решения тренера.