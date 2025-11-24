Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус отказался от продления контракта с «Реалом» из-за Алонсо — The Athetic

Винисиус отказался от продления контракта с «Реалом» из-за Алонсо — The Athetic
Аудио-версия:
Комментарии

Переговоры о продлении контракта между фланговым нападающим Винисиусом Жуниором и мадридским «Реалом» зашли в тупик. Вероятно, причиной тому является конфликт игрока с главным тренером Хаби Алонсо. Об этом сообщает The Athetic.

Ранее в этом году «Реал» сделал бразильцу предложение о продлении контракта, предусматривающее увеличение зарплаты примерно до € 20 млн в год. Получив отказ, клуб попросил представителей игрока назвать свою сумму. Окружение Винисиуса запросило условия соглашения исторического масштаба с одной из самых высоких зарплат в истории клуба, с учётом всех бонусов сумма по нему могла бы дойти до € 30 млн за сезон, в прошлом подобный договор был заключён с Криштиану Роналду. Он включал базовую зарплату, бонусы за результативность и бонус за продление контракта, чего ранее не предлагалось игрокам «Реала».

Дальнейшие переговоры проводились до начала сезона, но сейчас зашли в тупик. В «Реале» понимают, помимо финансовых разногласий, сложные взаимоотношения между одним из их звёздных игроков и главным тренером команды Хаби Алонсо также препятствуют попыткам добиться прогресса в переговорах.

Позиция Винисиуса может быть воспринята как тактика переговоров, однако, по данным источника, футболист не считает нужным связывать себя с клубом долгосрочным договором с учётом взаимоотношений с Алонсо. Это не стало неожиданностью для «Реала», но вызвало беспокойство в клубе.

Предположительно, конфликт Винисиуса и Алонсо вспыхнул из-за замены игрока во втором тайме матча 10-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:1). Тогда бразилец в резкой форме выразил своё негодование из-за решения тренера.

Материалы по теме
Винисиус может покинуть «Реал» в январе, клубы АПЛ заинтересованы в бразильце — Конур
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android