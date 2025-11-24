«Нужно выбирать: либо результат, либо владение мячом». Юран — об игре «Спартак» — ЦСКА

Российский специалист Сергей Юран высказался об игре «Спартака» в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча прошла в субботу, 22 ноября, и завершилась победой красно-белых со счётом 1:0.

«Кто меньше владеет мячом, тот выигрывает матч. Процент владения набирается перепасовкой между защитниками и вратарями. Нужно выбирать: либо результат, либо владение мячом.

«Спартак» подсушил второй тайм. И если хочешь стать чемпионом, нужно иногда проводить такие матчи, особенно с конкурентами. Часто слышал: «Да что это за футбол, нужно в атаку!» Но тут надо определиться — либо красивый футбол без результата, либо мы всё-таки будем чемпионами», — сказал Юран в выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 34 очка. ЦСКА — второй (33). «Спартак» расположился на шестой строчке, в активе красно-белых 28 очков.