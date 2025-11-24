Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франк Эз в ближайшее время не покинет пост главного тренера «Ниццы» — L’Équipe

Франк Эз в ближайшее время не покинет пост главного тренера «Ниццы» — L’Équipe
Комментарии

Руководство «Ниццы» на данный момент не думает об увольнении Франка Эза с поста главного тренера команды, несмотря на последние результаты «орлов». Об этом сообщает L’Équipe.

По данным источника, боссы клуба Лиги 1 делают акцент на усилении команды во время зимнего трансферного окна, о поиске нового тренера сейчас речи не идёт.

На данный момент «Ницца» с 17 очками находится на девятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона французского первенства. Команда потерпела поражения в последних трёх матчах чемпионата Франции, проиграв «Пари Сен-Жермен» (0:1), «Метцу» (1:2) и «Марселю» (1:5). В Лиге Европы у «орлов» после четырёх игр нет набранных очков.

Материалы по теме
Фото: массовая потасовка футболистов «Ниццы» и «Марселя» в матче Лиги 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android