Франк Эз в ближайшее время не покинет пост главного тренера «Ниццы» — L’Équipe

Руководство «Ниццы» на данный момент не думает об увольнении Франка Эза с поста главного тренера команды, несмотря на последние результаты «орлов». Об этом сообщает L’Équipe.

По данным источника, боссы клуба Лиги 1 делают акцент на усилении команды во время зимнего трансферного окна, о поиске нового тренера сейчас речи не идёт.

На данный момент «Ницца» с 17 очками находится на девятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона французского первенства. Команда потерпела поражения в последних трёх матчах чемпионата Франции, проиграв «Пари Сен-Жермен» (0:1), «Метцу» (1:2) и «Марселю» (1:5). В Лиге Европы у «орлов» после четырёх игр нет набранных очков.