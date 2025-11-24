«Он ещё и забьёт, вот увидите!». Юран — о форварде «Спартака» Заболотном

Российский специалист Сергей Юран считает, что нападающий «Спартака» Антон Заболотный забьёт гол в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой». Встреча пройдет в субботу, 29 ноября.

«Заболотный — высокий нападающий, здорово цепляется. Всё-таки это не «Зенит» и не «Краснодар», это «Балтика» при всём уважении. Он квалифицированный футболист, и в таком футболе, с большим количеством единоборств, он может хорошо помочь «Спартаку». Больше скажу: он ещё и забьёт, вот увидите!» — сказал Юран в выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».

В нынешнем сезоне Антон Заболотный сыграл в 12 матчах за красно-белых во всех турнирах и не забил ни одного гола.