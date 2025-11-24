Полиция задержала 95 человек по ходу дерби «Спартак» — ЦСКА, вынесены наказания

В Москве полицейские привлекли к ответственности нарушителей порядка во время матча 16-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (1:0).

«Московские полицейские задержали нарушителей общественного порядка во время матча на стадионе «Лукойл Арена» между столичными футбольными командами «Спартак» и ЦСКА.

Во время и после матча за различные административные правонарушения задержаны 95 человек, 17 из них – на стадионе, 78 – на прилегающей территории.

Кроме того, установлены трое участников драки, возникшей между футбольными фанатами. Это стало возможным в том числе благодаря системе идентификации болельщиков.

Болельщик ЦСКА, который спровоцировал конфликт, сегодня решением суда привлечён к административной ответственности по части 3 статьи 20.31 КоАП РФ. Он приговорен к пяти суткам административного ареста. Ему запрещено посещать официальные спортивные соревнования сроком на три года.

Двое фанатов «Спартака» также привлечены к ответственности по той же статье КоАП РФ. В отношении одного из них, гражданина сопредельного государства, принято решение о пяти сутках административного ареста и последующем выдворении за пределы Российской Федерации. Материалы в отношении второго будет рассматривать территориальная комиссия по делам несовершеннолетних», — сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.