Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Они не уступают по силе командам с 10-го места РПЛ». Юран — об уровне Первой лиги Турции

«Они не уступают по силе командам с 10-го места РПЛ». Юран — об уровне Первой лиги Турции
Комментарии

Бывший главный тренер «Серик Беледиеспор» Сергей Юран рассказал об уровне футбола в Турции.

«Очень понравилось в Турции. У них футбол — это религия. Очень сильная Первая лига, команд 9—10 оттуда ставят задачу выхода в Суперлигу. И они не уступают по силе командам с 10-го места РПЛ и ниже», — сказал Юран в выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».

Российский специалист возглавил «Серик Беледиеспор» минувшим летом. В октябре было объявлено об уходе Юрана из клуба. Под руководством 56-летнего специалиста команда провела 11 матчей в Первой лиге Турции, где три раза победила, четыре раза сыграла вничью и четыре раза проиграла.

Материалы по теме
Юран «послал» Садыгова и уволен! Турецкий клуб оказался новыми «Химками»
Юран «послал» Садыгова и уволен! Турецкий клуб оказался новыми «Химками»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android