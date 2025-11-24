«Они не уступают по силе командам с 10-го места РПЛ». Юран — об уровне Первой лиги Турции

Бывший главный тренер «Серик Беледиеспор» Сергей Юран рассказал об уровне футбола в Турции.

«Очень понравилось в Турции. У них футбол — это религия. Очень сильная Первая лига, команд 9—10 оттуда ставят задачу выхода в Суперлигу. И они не уступают по силе командам с 10-го места РПЛ и ниже», — сказал Юран в выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».

Российский специалист возглавил «Серик Беледиеспор» минувшим летом. В октябре было объявлено об уходе Юрана из клуба. Под руководством 56-летнего специалиста команда провела 11 матчей в Первой лиге Турции, где три раза победила, четыре раза сыграла вничью и четыре раза проиграла.