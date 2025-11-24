Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Спартак» — ЦСКА

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу рефери в матче 16-го тура Мир РПЛ «Спартак» — ЦСКА (1:0). Главным судьёй встречи был Сергей Карасёв.

«Первый момент для обсуждений – в самом начале, столкновение Максименко и Кругового. Со стороны Максименко не было грубой игры — это раз. Два — Круговой мяч просто прокинул, тот, очевидно, уходил за линию ворот, это очень важно здесь. Максименко же, пытаясь сыграть в мяч, всем видом показывал, что не хочет трогать Кругового. Там не было безрассудных действий со стороны вратаря, не было грубости. Так что это игровое столкновение, нарушения не было. Правильное решение — продолжить игру.

Гол «Спартака» тоже нормальный. Действия Дмитриева — это не влияние на Акинфеева. Тот уже был в полёте, шёл к мячу, пытался в него сыграть и не успел. А офсайда при угловом быть не может.

Главный момент матча – другой, это пенальти на 57-й минуте, который Карасёв потом отменил. Момент сложный и составной, при этом у VAR тут было два видео. Первый эпизод – фол на футболисте ЦСКА в центре поля, после которого пошла вертикальная атака «Спартака». Карасёв момент видел и нарушение не зафиксировал, жестом показал игроку ЦСКА подниматься. Думаю, потому что он видел – футболист сначала продолжил игру, не упал, а уже потом, понимая, что мяч он не достанет, свалился. Есть в судействе понятие: «игрок отказывается от дальнейшей борьбы».

Вот тут футболист ЦСКА от неё отказался. Далее – сам момент с пенальти. Для восприятия на поле эпизод сложный: нужно было увидеть контакт мяча и ноги защитника. Так вот: Дивеев играл не в ногу, он тянулся к мячу, пытался сыграть в него. И контакт мяча и носка ноги Дивеева был. Тут нет смысла рассуждать, насколько сильный был этот контакт или слабый. Защитник тянулся к мячу, коснулся его, значит, все основания для отмены пенальти были. Ну а самым простым для Карасёва было бы зафиксировать фол в центре. Может, если бы Карасёв назначил пенальти и после просмотра VAR, ему бы показали повтор эпизода с фолом в центре поля», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.