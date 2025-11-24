Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Было опасение, что так всё и выйдет». Юран — о долгах по зарплате в «Серик Беледиеспор»

«Было опасение, что так всё и выйдет». Юран — о долгах по зарплате в «Серик Беледиеспор»
Комментарии

Бывший главный тренер «Серик Беледиеспор» Сергей Юран рассказал о своих опасениях перед назначением в турецкий клуб. Напомним, специалист покинул команду из-за проблем с выплатами зарплаты.

«Было опасение, что так всё и выйдет. Думал, в декабре закончу. Первая выплата долгов должна была произойти 15 ноября, она не поступила, юристы уже подготовили бумаги, будем отправлять обращение в ФИФА», — сказал Юран в выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».

Юран возглавил «Серик» минувшим летом. Официально он покинул свой пост в конце октября. В 11 матчах Первой лиги (второго турецкого дивизиона) под его руководством команда набрала 13 очков и занимала в турнирной таблице 13-е место из 20.

Материалы по теме
Юран «послал» Садыгова и уволен! Турецкий клуб оказался новыми «Химками»
Юран «послал» Садыгова и уволен! Турецкий клуб оказался новыми «Химками»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android