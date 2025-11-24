«Было опасение, что так всё и выйдет». Юран — о долгах по зарплате в «Серик Беледиеспор»

Бывший главный тренер «Серик Беледиеспор» Сергей Юран рассказал о своих опасениях перед назначением в турецкий клуб. Напомним, специалист покинул команду из-за проблем с выплатами зарплаты.

«Было опасение, что так всё и выйдет. Думал, в декабре закончу. Первая выплата долгов должна была произойти 15 ноября, она не поступила, юристы уже подготовили бумаги, будем отправлять обращение в ФИФА», — сказал Юран в выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».

Юран возглавил «Серик» минувшим летом. Официально он покинул свой пост в конце октября. В 11 матчах Первой лиги (второго турецкого дивизиона) под его руководством команда набрала 13 очков и занимала в турнирной таблице 13-е место из 20.