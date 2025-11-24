Скидки
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью легенды московского «Спартака» и всего отечественного футбола Никиты Симоняна.

«Ушёл из жизни яркий, неординарный, безгранично преданный избранному делу человек, настоящая легенда отечественного и мирового футбола. За мастерство, силу духа и верность команде Никиту Симоняна ценили товарищи по «Спартаку» и нашей национальной сборной, уважали соперники, искренне любили миллионы болельщиков, для которых он был признанным кумиром.

Светлая память о Никите Павловиче Симоняне навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и учеников, всех почитателей игры номер один в России», — приводит слова Путина официальный сайт президента России.

Вместе со «Спартаком» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока и дважды – в качестве главного тренера команды. Также Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР. По сей день он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых.

