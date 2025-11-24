В штаб-квартире ФИФА приспустили флаг РФ в память о Никите Симоняне

В штаб-квартире ФИФА в Цюрихе в память о легенде московского Спартака и всего отечественного футбола Никите Симоняне приспустили флаг РФ. Об этом сообщает официальный телеграм-канал РФС.

«Такой жест уважения — редкий случай, подчёркивающий, какое место Симонян занимал в истории европейского и мирового футбола.

В 2000 году Никита Павлович был награждён орденом ФИФА «За заслуги», которым отмечают выдающихся деятелей футбола за их вклад в развитие игры.

Его имя знали и уважали далеко за пределами России», — сказано в сообщении РФС.

За «Спартак» Симонян выступал 10 лет, с 1949 по 1959 год, он сыграл в 245 матчах, в которых забил 160 голов. По сей день он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых. В составе сборной СССР он выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр 1956 года в Австралии.