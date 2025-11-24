В УЕФА выразили соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил соболезнования в связи со смертью легенды московского «Спартака» Никиты Симоняна.

«Выражаем искренние соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна, олимпийского чемпиона по футболу и выдающегося главного тренера, дожившего до замечательного возраста 99 лет.

В это трудное время мы выражаем соболезнования его семье, друзьям и бывшим коллегам», – сообщает аккаунт УЕФА в соцсети X.

Вместе со «Спартаком» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока и дважды – в качестве главного тренера команды. Также Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР. По сей день он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых.