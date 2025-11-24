Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В УЕФА выразили соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна

В УЕФА выразили соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна
Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил соболезнования в связи со смертью легенды московского «Спартака» Никиты Симоняна.

«Выражаем искренние соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна, олимпийского чемпиона по футболу и выдающегося главного тренера, дожившего до замечательного возраста 99 лет.

В это трудное время мы выражаем соболезнования его семье, друзьям и бывшим коллегам», – сообщает аккаунт УЕФА в соцсети X.

Вместе со «Спартаком» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока и дважды – в качестве главного тренера команды. Также Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР. По сей день он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых.

Материалы по теме
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android