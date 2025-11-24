Скидки
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Пари НН» — «Зенит»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу рефери в матче 16-го тура Мир РПЛ «Пари НН» — «Зенит» (0:2). Главным судьёй встречи был Инал Танашев.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 48'     0:2 Вендел – 69'    

«Здесь работал Танашев, один из лидеров по количеству назначений в этом сезоне. Хотя он для него первый. Тут надо отмечать хорошую работу департамента, что так подвели человека. Ошибки у него будут, конечно, это нормально. Но по нему видно, что вряд ли их будет много, они будут необъяснимы.

Ну а в матче в Нижнем Новгороде их не было, достаточно несложная игра. На 90+5-й минуте он правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита»: мяч попал в руку игрока гостей, но она ненаказуемая», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

