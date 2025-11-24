Скидки
Арбитр Федотов ответил на критику игрока ЦСКА в адрес судей после дерби со «Спартаком»

Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о критике защитника ЦСКА Милана Гаича в адрес арбитров матча 16-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (0:1). Главным судьёй встречи был Сергей Карасёв.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Что касается слов Гаича после матча, что там (в моменте с голом. — Прим. «Чемпионата») якобы была рука – не надо это слушать, это просто бред. Во-первых, никакой руки там не было. Во-вторых, никто из футболистов после матчей не выйдет и не скажет: «Какой хороший судья, пусть всегда нас судит». Так что на эти эмоции ЦСКА после игры внимание обращать не стоит, если бы такой момент был в обратную сторону – гости даже внимание бы не обратили», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

