Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов оценил удаление и неназначенный пенальти в матче «Динамо»

Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу рефери в матче 16-го тура Мир РПЛ между махачкалинским и московским «Динамо». Главным судьёй встречи был Евгений Буланов.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Тюкавин – 27'     2:0 Сергеев – 46'     3:0 Маухуб – 87'    
Удаления: нет / Аззи – 70'

«Здесь работал Буланов. Стоит говорить про вторую жёлтую игроку «Махачкалы» на 70-й минуте. По мне, она правильная, показана за грубую игру. Главное тут – дополнительное движение футболиста гостей, ладонью попал по лицу соперника, отодвигал его. Так что для меня вопросов тут нет, нормальное решение, хотя кто-то может посчитать его дискуссионным. Также отметил бы момент на 78-й минуте, тут Буланов верно не назначил пенальти в ворота «Динамо» Москва.

Момент очень похож на эпизод с Максименко и Круговым, только здесь мяч не так очевидно уходил за линию ворот. Хотя в действиях Лунёва также не было безрассудства. Но если бы мяч попал в перекладину, думаю, был бы пенальти, потому что тогда это было бы лишением явной возможности забить гол. «Динамо» и Лунёву повезло, что мяч ушёл за линию ворот. Ну а главное для арбитров и для зрителей – всё было одинаково, что в дерби, что здесь», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

