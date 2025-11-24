Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» пыталось пригласить Шварца, тренер отказал — Гурцкая

«Динамо» пыталось пригласить Шварца, тренер отказал — Гурцкая
Комментарии

Московское «Динамо» пыталось пригласить немецкого тренера Сандро Шварца для возобновления сотрудничества. Об этом рассказал футбольный агент Тимур Гурцкая.

«Они очень хотели Шварца, заходили на него. Но у него дети в Америке учатся, он пока в Америке. Без работы, но пока в Россию не готов», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Немецкий специалист возглавлял московский клуб с осени 2020-го по лето 2022-го, он довёл бело-голубых до финала Кубка России, где в решающей игре его команда уступила «Спартаку» (1:2). После этого тренер работал с берлинской «Гертой» и «Нью-Йорк Ред Буллз» из МЛС.

Материалы по теме
Сборная 16-го тура РПЛ. Защитники и тренер «Спартака», атака «Динамо» и Дзюба
Сборная 16-го тура РПЛ. Защитники и тренер «Спартака», атака «Динамо» и Дзюба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android