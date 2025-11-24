«Динамо» пыталось пригласить Шварца, тренер отказал — Гурцкая

Московское «Динамо» пыталось пригласить немецкого тренера Сандро Шварца для возобновления сотрудничества. Об этом рассказал футбольный агент Тимур Гурцкая.

«Они очень хотели Шварца, заходили на него. Но у него дети в Америке учатся, он пока в Америке. Без работы, но пока в Россию не готов», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Немецкий специалист возглавлял московский клуб с осени 2020-го по лето 2022-го, он довёл бело-голубых до финала Кубка России, где в решающей игре его команда уступила «Спартаку» (1:2). После этого тренер работал с берлинской «Гертой» и «Нью-Йорк Ред Буллз» из МЛС.