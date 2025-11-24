Скидки
Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Локомотив» — «Краснодар»

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Локомотив» — «Краснодар»
Аудио-версия:
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу Егора Егорова в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и «Краснодар». Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Руденко – 11'     1:1 Аугусто – 15'    

«Это вторая игра очень серьёзного уровня для Егора Егорова. И этот матч стоит посмотреть всем скептикам. Не знаю, увидят ли они, но у Егорова отличное понимание футбола, есть харизма, есть решительность. Я сразу знал – он не поплывёт, стержень присутствует. Правда, так хватать игроков, как он схватил Пруцева, не стоит. Пока авторитета большого он не наработал, это не Карасёв. Хотя того же Кордобу он бы вряд ли так схватил. Но и общение с Джоном тут было на уровне – высший пилотаж.

Отдельно нужно разобрать момент на 47-й минуте. Это очень сложный для зрителей эпизод. Во-первых, игрок «Краснодара» тут опередил Комличенко. Во-вторых, он сыграл в мяч, тут есть контакт носка и мяча. Насколько он серьёзный, как и в моменте Дивеев—Зобнин, спорить не надо, главное – он есть. В-третьих, есть движение от Комличенко не к мячу, а к ноге соперника. Егоров мог и фол в атаке свистнуть, было бы по делу. Но о пенальти тут речи точно не идёт. Плюс, что важно, Николай уже приучил, что в «Локо» он летит в защитника при быстрых атаках. Базовая оценка у этого матча 8,5, но за этот момент она повышается до 8,6», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Слова Гаича после дерби — бред, не надо это слушать». Разбор судейства в 16-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Слова Гаича после дерби — бред, не надо это слушать». Разбор судейства в 16-м туре РПЛ
