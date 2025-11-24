Биологический возраст 40-летнего Криштиану Роналду — 28 лет — Whoop

Биологический возраст 40-летнего нападающего сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду равен 28 годам. Об этом сообщает аккаунт компании Whoop в соцсети X. Форвард отреагировал на это исследование.

«Данные не лгут», – написал португалец в своём аккаунте в соцсети X.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провёл 17 матчей за клуб и сборную во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал две результативные передачи.

Португалец выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Наибольшую известность нападающему принесли выступления за «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». Роналду — пятикратный обладатель премии «Золотой мяч».