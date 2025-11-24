Тренер «Ньюкасла» Хау назвал ключевой момент в предстоящем матче с «Брайтоном» в ЛЧ

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау дал комментарий относительно предстоящего матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Марселем».

«Мы хорошо выступили в отдельных играх, теперь же стараемся достичь стабильности в этом плане. Надеемся собраться с силами и отыграть на добротном уровне, ведь это будет непростой матч.

Играл против Роберто Де Дзерби, когда он работал в «Брайтоне», тот всегда очень хорошо организован. Борьба в середине поля станет ключевым моментом, нам необходимо постараться взять под контроль пространство и правильно действовать с мячом», — приводит слова Хау официальный сайт УЕФА.

Перед этой игрой «Марсель» с тремя очками находится в нижней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Ньюкасл Юнайтед» с девятью очками располагается в верхней её части.