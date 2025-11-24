Арбитр Федотов рассказал о трёх судьях РПЛ, которые получат эмблему ФИФА

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о трёх судьях чемпионата России, которые получат эмблему Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

«В первую очередь надо сказать о больших изменениях. Несколько новых арбитров РПЛ получат эмблемы ФИФА. Во-первых, это Алексей Сухой – за него я рад персонально: долгий путь, хорошая работа, на него стоило обратить внимание гораздо раньше. Также Шафеев – его ведут долго, сейчас настал момент. И ещё эмблему ФИФА получит Егор Егоров. Он очень быстро взлетел! Быстрее был, пожалуй, только Безбородов. Видимо, работают гены: папа арбитр – сын арбитр, харизма тут присутствует. У Егорова всё получится, это один из наших будущих топов. Все, кроме Сухого, ребята молодые. Также Фёдоров получил эмблему VAR. Списки были поданы в ФИФА, их обосновали, там приняли. В первую очередь это даёт судьям статус. В ФИФА тоже следят за российскими арбитрами, просто так эмблемы бы не подтвердили. А дальше – к работе судей в этом туре», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.