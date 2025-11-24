«Челябинск» в меньшинстве обыграл «Ротор» в 20-м туре Первой лиги

Завершился матч 20-го тура Лиги PARI, в котором встречались волгоградский «Ротор» и «Челябинск». Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Роман Сафьян из Москвы. Матч закончился победой гостей со счётом 2:0.

Первый гол в матче забил Александр Жиров. Защитник «Челябинска» отличился на 32-й минуте. В конце первого тайма на 45+1-й минуте полузащитник гостей Тимофей Комиссаров получил красную карточку и был удалён с поля. В конце встречи на 90+5-й минуте нападающий Александр Носов закрепил победу «Челябинска».

У «Ротора» 29 очков, клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Челябинск» с 32 очками располагается на пятой строчке. Воронежский «Факел», в активе которого 45 очков, занимает первое место. На втором месте находится «Урал» из Екатеринбурга с 40 очками.