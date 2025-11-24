Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ротор — Челябинск, результат матча 24 ноября 2025, счет 0:2, 20-й тур Первой лиги 2025/2026

«Челябинск» в меньшинстве обыграл «Ротор» в 20-м туре Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 20-го тура Лиги PARI, в котором встречались волгоградский «Ротор» и «Челябинск». Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Роман Сафьян из Москвы. Матч закончился победой гостей со счётом 2:0.

Россия — Лига PARI . 20-й тур
24 ноября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
0 : 2
Челябинск
Челябинск
0:1 Жиров – 32'     0:2 Носов – 90+6'    
Удаления: нет / Комиссаров – 45+1'

Первый гол в матче забил Александр Жиров. Защитник «Челябинска» отличился на 32-й минуте. В конце первого тайма на 45+1-й минуте полузащитник гостей Тимофей Комиссаров получил красную карточку и был удалён с поля. В конце встречи на 90+5-й минуте нападающий Александр Носов закрепил победу «Челябинска».

У «Ротора» 29 очков, клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Челябинск» с 32 очками располагается на пятой строчке. Воронежский «Факел», в активе которого 45 очков, занимает первое место. На втором месте находится «Урал» из Екатеринбурга с 40 очками.

Календарь Первой лиги сезона 2025/26
Турнирная таблица Первой лиги сезона 2025/26
Материалы по теме
«Факел» уйдёт на зимний перерыв лидером Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android