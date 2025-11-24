Александр Кержаков поделился воспоминаниями о Никите Симоняне

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков поделился воспоминаниями о легенде московского «Спартака» и всего отечественного футбола Никите Симоняне.

«Никита Павлович всё время, когда я был футболистом, приезжал на сборы сборной, говорил напутственные речи. Потом, когда работал в РФС, в юношеской сборной, на всех собраниях тренеров Симонян также произносил речи. Все эти истории мы слышали много раз, но каждый раз как будто в первый», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Вместе со «Спартаком» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, он был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.