«Так нельзя!» Арбитр Федотов раскритиковал судью матча «Акрон» — «Сочи»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу Сергея Чебана в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между тольяттинским «Акроном» и «Сочи». Игра закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
21 ноября 2025, пятница. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Зиньковский – 35'     0:2 Сааведра – 56'     1:2 Пестряков – 63'     2:2 Пестряков – 65'     3:2 Бокоев – 80'    

«Это пятая игра для Сергея Чебана – жалуют его не особо, хотя это тоже арбитр ФИФА. При этом Чебан не работает на статусных играх – для меня это непонятно. Арбитр РПЛ должен уметь работать на всех матчах. Чебану дали эмблему ФИФА, он уже может судить любые игры на уровне РПЛ: неважно, дерби это или лидеры играют. Но с Чебаном этого не происходит. У него пять матчей за 16 туров – это очень мало, просто ни о чём. Средняя оценка у него только сейчас стала 8,0. Когда арбитр ФИФА пропускает шесть туров – это неприемлемо.

Что касается матча в Самаре, тут играли аутсайдеры, матч за шесть очков – достаточно сложный. Отработал нормально, по моментам претензий нет. Но один раз предъявить себе он повод всё же дал – на 80-й минуте. И повод он дал своей нерешительностью. «Акрон» забил гол после подачи углового, а Чебан ничего не показал: ни на центр, ничего. Просто пошёл в кучу игроков. Так нельзя! Он должен был жестом руки засчитать гол «Акрона». В итоге его действия были непонятны ни футболистам, ни зрителям. Это мы на повторе видим, что вратарь споткнулся о ногу своего же защитника. А в поле и на стадионе сначала никто ничего не понимал. Конечно, это не ошибка Чебана, гол засчитан правильно, но нужно было чётко зафиксировать решение, а не ходить там и бродить. Ну а по игре (а не по методике), вопросов нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

