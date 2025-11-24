Тренер «Марселя» Де Дзерби: ожидаем, что «Ньюкасл» в игре с нами покажет свой максимум

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби высказался о предстоящем матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ньюкасл Юнайтед».

«Ньюкасл» — очень сильная и физически крепкая команда. Это будет сложный матч, впрочем, как и все остальные. [На общем этапе осталось] четыре игры, в каждой из них мы способны заработать очки.

Мы ожидаем, что наш соперник покажет свой максимум, у них полузащита очень высокого уровня. Но если мы будем думать только об оппоненте, можем забыть о самих себе. Нам стоит помнить и о своих сильных сторонах», — приводит слова Де Дзерби официальный сайт УЕФА.

Перед этой игрой «Марсель» с тремя очками находится в нижней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Ньюкасл Юнайтед» с девятью очками располагается в верхней её части.