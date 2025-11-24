Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 20-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 24 ноября, завершился 20-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
Пятница, 21 ноября:
«Волга» Ульяновск – «Торпедо» Москва – 2:0.
Суббота, 22 ноября:
«Урал» – «Спартак» Кострома – 1:1;
«Чайка» – «Нефтехимик» – 2:4;
«Арсенал» Тула – «Черноморец» – 1:1.
Воскресенье, 23 ноября:
«Енисей» – «Родина» — 0:0;
«Уфа» – «Факел» — 0:4;
«КАМАЗ» – «СКА-Хабаровск» — 1:1;
«Шинник» — «Сокол» — 0:0.
Понедельник, 24 ноября:
«Ротор» — «Челябинск» — 0:2.
По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 45 очка. На втором месте располагается екатеринбургский «Урал» (40). В зоне стыковых матчей за право участвовать в Мир РПЛ находятся московская «Родина» (35) и костромской «Спартак» (34). На последних местах в таблице расположились «Чайка» (11), «Сокол» (16) и «Торпедо» (18).