Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Особенный матч для меня и моей семьи». Игрок «Челси» Кукурелья — о встрече с «Барселоной»

«Особенный матч для меня и моей семьи». Игрок «Челси» Кукурелья — о встрече с «Барселоной»
Комментарии

Защитник «Челси» Марк Кукурелья высказался о предстоящем матче с «Барселоной» в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Футболист является воспитанником каталонской команды.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это особенная игра для меня и моей семьи. Я играл с «Барселоной» много лет назад, выступая за «Эйбар», но теперь у меня появилась возможность встретиться с ними в Лиге чемпионов. Противостояние «Челси» и «Барселоны» всегда было ярким, надеюсь, завтра тоже будет так, мы возьмём три очка», — приводит слова Кукурельи официальный сайт УЕФА.

Перед этой игрой «Челси» и «Барселона» находятся в средней части сводной таблицы Лиги чемпионов, у обеих команд по семь очков.

Материалы по теме
Топ-события вторника: «Челси» — «Барса» в ЛЧ, «Спартак» — «Ак Барс» в КХЛ, НХЛ и баскетбол
Топ-события вторника: «Челси» — «Барса» в ЛЧ, «Спартак» — «Ак Барс» в КХЛ, НХЛ и баскетбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android