«Особенный матч для меня и моей семьи». Игрок «Челси» Кукурелья — о встрече с «Барселоной»

Защитник «Челси» Марк Кукурелья высказался о предстоящем матче с «Барселоной» в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Футболист является воспитанником каталонской команды.

«Это особенная игра для меня и моей семьи. Я играл с «Барселоной» много лет назад, выступая за «Эйбар», но теперь у меня появилась возможность встретиться с ними в Лиге чемпионов. Противостояние «Челси» и «Барселоны» всегда было ярким, надеюсь, завтра тоже будет так, мы возьмём три очка», — приводит слова Кукурельи официальный сайт УЕФА.

Перед этой игрой «Челси» и «Барселона» находятся в средней части сводной таблицы Лиги чемпионов, у обеих команд по семь очков.