«Странно, что он получает меньше Монтеса». Агент Вадим Шпинёв — о зарплате Баринова

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал, что его клиент зарабатывает меньше одноклубника Сесара Монтеса. Отметим, действующее соглашение полузащитника с железнодорожниками рассчитано до лета 2026 года.

— В Европе готовы удовлетворить личные условия Баринова?
— Конечно. Для понимания — зарплата Монтеса в «Локомотиве» больше, чем у Баринова.

— Это разве честно?
— Это условия личных договоренностей, что поделать. Монтеса подписывали позже, чем Баринова.

— Получается, «Локомотив» недооценивает Баринова?
— Думаю, клуб оценивает Диму достойно. Но для меня странно, что он получает меньше Монтеса, – приводит слова Шпинёва Sport24.

Баринов — воспитанник «Локомотива». В этом сезоне полузащитник провёл 21 матч во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач. Мексиканец Сесар Монтес в 16 матчах отличился один раз.

