Александр Кержаков оценил шансы Романова остаться главным тренером «Спартака»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков высказался о шансах исполняющего обязанности главного тренера московского «Спартака» Вадима Романова остаться в этой роли на постоянной основе.

«Что мне бросилось в глаза [так это то], что после смены тренера стало меньше балагана на скамейке запасных «Спартака». В том числе это помогало футболистам не сбиваться в начале [игры с ЦСКА] на какой-то сумбур.

Это мои предположения, но, мне кажется, у Романова за время работы в «Спартаке» сложились, как обычно бывает у тренеров-помощников, хорошие отношения с футболистами. Ещё могут возникнуть проблемы, если это тренер на длительный срок, как потом футболисты начнут воспринимать этого тренера. В короткую сейчас то, что сделал Зобнина капитаном и выпустил в стартовом составе, победный матч, эйфория, все его мысли перед игрой воплощены в результат. Акции Романова, как главного тренера, сейчас очень высоки. Как это будет потом…

Мне кажется, всё зависит от того, как Вадима Романова руководство преподносит команде. Думаю, у них были разговоры, руководство как-то представляло его команде. Как они его представляли? Как человека с которым мы, вероятно, пойдём дальше или на время? В моей истории игрока был тренер, которого руководство представило как временного. Такое и отношение, к сожалению, было внутри. Все понимали, что это временный человек.

Я говорю про будущее, к примеру, у нас хорошие отношения с помощником главного тренера, он становится главным. У нас с ним по накатанной идёт хорошая атмосфера, дальше на таких приятельских отношениях, на мой взгляд, сложно в таких статусных клубах, как «Зенит», «Спартак» и так далее, выходить. У тебя должна быть дистанция.

Если он останется главным тренером, хватит ли ему опыта, мудрости сделать дистанцию такой, чтобы не отвернуть от себя тех футболистов, с которыми был очень близок, всё это сохранить.

На мой взгляд, это не худший вариант для «Спартака». То, как они сыграли в дерби, как к нему относятся, мы видели после гола. Хорошая аура», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».