Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» опубликовал нарезку действий Монтеса после слов агента Баринова о зарплате

«Локомотив» опубликовал нарезку действий Монтеса после слов агента Баринова о зарплате
Комментарии

Московский «Локомотив» в своём телеграм-канале опубликовал нарезку действий защитника Сесара Монтеса в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1) после слов агента Вадима Шпинёва, представляющего интересы капитана железнодорожников Дмитрия Баринова, о несправедливой зарплате мексиканца.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Руденко – 11'     1:1 Аугусто – 15'    

Видео доступно в телеграм-канале «Локомотива».

Напомним, ранее Шпинёв рассказал, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов зарабатывает меньше одноклубника Сесара Монтеса. Агент посчитал это странным.

Баринов — воспитанник «Локомотива». В этом сезоне полузащитник провёл 21 матч во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач. Мексиканец Сесар Монтес в 16 матчах отличился один раз.

Материалы по теме
«Странно, что он получает меньше Монтеса». Агент Вадим Шпинёв — о зарплате Баринова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android