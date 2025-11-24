«Локомотив» опубликовал нарезку действий Монтеса после слов агента Баринова о зарплате
Московский «Локомотив» в своём телеграм-канале опубликовал нарезку действий защитника Сесара Монтеса в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1) после слов агента Вадима Шпинёва, представляющего интересы капитана железнодорожников Дмитрия Баринова, о несправедливой зарплате мексиканца.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Руденко – 11' 1:1 Аугусто – 15'
Видео доступно в телеграм-канале «Локомотива».
Напомним, ранее Шпинёв рассказал, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов зарабатывает меньше одноклубника Сесара Монтеса. Агент посчитал это странным.
Баринов — воспитанник «Локомотива». В этом сезоне полузащитник провёл 21 матч во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач. Мексиканец Сесар Монтес в 16 матчах отличился один раз.
