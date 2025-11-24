«Локомотив» опубликовал нарезку действий Монтеса после слов агента Баринова о зарплате

Московский «Локомотив» в своём телеграм-канале опубликовал нарезку действий защитника Сесара Монтеса в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1) после слов агента Вадима Шпинёва, представляющего интересы капитана железнодорожников Дмитрия Баринова, о несправедливой зарплате мексиканца.

Видео доступно в телеграм-канале «Локомотива».

Напомним, ранее Шпинёв рассказал, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов зарабатывает меньше одноклубника Сесара Монтеса. Агент посчитал это странным.

Баринов — воспитанник «Локомотива». В этом сезоне полузащитник провёл 21 матч во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач. Мексиканец Сесар Монтес в 16 матчах отличился один раз.