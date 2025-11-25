Скидки
Главная Футбол Новости

Манчестер Юнайтед — Эвертон, результат матча 24 ноября 2025, счёт 0:1, 12-й тур АПЛ — 2025/2026

«Манчестер Юнайтед», игравший в большинстве с 13-й минуты, проиграл «Эвертону» в АПЛ
Окончен матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Победу со счётом 1:0 одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» (Манчестер). В качестве главного арбитра матча выступил Тони Харрингтон (Кливленд).

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
24 ноября 2025, понедельник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 1
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Дьюсбери-Холл – 29'    
Удаления: нет / Гейе – 13'

На 13-й минуте игры гости остались в меньшинстве: красную карточку получил защитник Идрисса Гейе за стычку с одноклубником Майклом Кином. На 29-й минуте за «ирисок» забил Кирнан Дьюсбери-Холл.

После этой игры «Манчестер Юнайтед» с 18 очками располагается на 10-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Эвертон» с 18 очками находится на 11-м месте.

В следующем туре «красные дьяволы» 30 ноября на выезде сыграют с «Кристал Пэлас», «ириски» 29 ноября примут на своём поле «Ньюкасл Юнайтед».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Новости. Футбол
Новости. Футбол

