«Манчестер Юнайтед», игравший в большинстве с 13-й минуты, проиграл «Эвертону» в АПЛ

Окончен матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Победу со счётом 1:0 одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» (Манчестер). В качестве главного арбитра матча выступил Тони Харрингтон (Кливленд).
На 13-й минуте игры гости остались в меньшинстве: красную карточку получил защитник Идрисса Гейе за стычку с одноклубником Майклом Кином. На 29-й минуте за «ирисок» забил Кирнан Дьюсбери-Холл.
После этой игры «Манчестер Юнайтед» с 18 очками располагается на 10-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Эвертон» с 18 очками находится на 11-м месте.
В следующем туре «красные дьяволы» 30 ноября на выезде сыграют с «Кристал Пэлас», «ириски» 29 ноября примут на своём поле «Ньюкасл Юнайтед».