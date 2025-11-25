Скидки
Результаты матчей 12-го тура чемпионата Англии по футболу 2025/2026

Результаты матчей 12-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу
В понедельник, 24 ноября, завершился 12-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты матчей 12-го тура АПЛ.

Суббота, 22 ноября:

«Бёрнли» – «Челси» — 0:2;
«Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас» — 0:2;
«Борнмут» – «Вест Хэм Юнайтед» — 2:2;
«Фулхэм» – «Сандерленд» — 1:0;
«Ливерпуль» – «Ноттингем Форест» — 0:3;
«Брайтон энд Хоув Альбион» – «Брентфорд» — 2:1;
«Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Сити» — 2:1.

Воскресенье, 23 ноября:

«Лидс Юнайтед» – «Астон Вилла» — 1:2;
«Арсенал» – «Тоттенхэм Хотспур» — 4:1.

Понедельник, 24 ноября:

«Манчестер Юнайтед» – «Эвертон» — 0:1.

По итогам тура «Арсенал» с 29 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ, на второй строчке с 23 очками располагается «Челси», на третьем месте с 22 очками находится «Манчестер Сити», топ-4 с 21 очком замыкает «Астон Вилла». В нижней части таблицы находятся «Лидс Юнайтед» (11), «Бёрнли» (10) и «Вулверхэмптон» (2).

