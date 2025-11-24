Скидки
Главный тренер «Ротора» Бояринцев покинул клуб после поражения от «Челябинска»

Главный тренер «Ротора» Бояринцев покинул клуб после поражения от «Челябинска»
Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев покинул волгоградский клуб после матча 20-го тура Лиги PARI с «Челябинском» (0:2). Вместе с ним из команды ушли два члена тренерского штаба, Олег Нечаев и Сергей Толстых.

Россия — Лига PARI . 20-й тур
24 ноября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
0 : 2
Челябинск
Челябинск
0:1 Жиров – 32'     0:2 Носов – 90+6'    
Удаления: нет / Комиссаров – 45+1'

«Во-первых, хочу принести извинения нашим болельщикам, которые пришли в этот морозный вечер на стадион и поддерживали нашу команду все 90 минут.

Во-вторых, Денис Константинович действительно покидает команду по личным обстоятельствам. Мы ещё раз благодарим Дениса Бояринцева за проделанную работу на протяжении полутора лет в клубе, желаем ему успехов в дальнейшей карьере.

Наши цели и задачи неизменны, трудности закаляют команду. Завтра у команды собрание, после которого вы узнаете о наших дальнейших шагах», — приводит слова генерального директора «Ротора» Андрея Кривова телеграм-канал волгоградцев.

У «Ротора» 29 очков, клуб располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги. Воронежский «Факел», в активе которого 45 очков, занимает первое место.

