Главный тренер «Ротора» Бояринцев покинул клуб после поражения от «Челябинска»

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев покинул волгоградский клуб после матча 20-го тура Лиги PARI с «Челябинском» (0:2). Вместе с ним из команды ушли два члена тренерского штаба, Олег Нечаев и Сергей Толстых.

«Во-первых, хочу принести извинения нашим болельщикам, которые пришли в этот морозный вечер на стадион и поддерживали нашу команду все 90 минут.

Во-вторых, Денис Константинович действительно покидает команду по личным обстоятельствам. Мы ещё раз благодарим Дениса Бояринцева за проделанную работу на протяжении полутора лет в клубе, желаем ему успехов в дальнейшей карьере.

Наши цели и задачи неизменны, трудности закаляют команду. Завтра у команды собрание, после которого вы узнаете о наших дальнейших шагах», — приводит слова генерального директора «Ротора» Андрея Кривова телеграм-канал волгоградцев.

У «Ротора» 29 очков, клуб располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги. Воронежский «Факел», в активе которого 45 очков, занимает первое место.