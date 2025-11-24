Скидки
Станислав Черчесов впервые в карьере проиграл четыре матча подряд в РПЛ

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов после встречи 16-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» (0:1) впервые в карьере проиграл четыре матча подряд в Российской Премьер-Лиге. Экс-наставник сборной России провёл 156 матчей в РПЛ. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Даку – 76'    

В последний раз «Ахмат» под руководством Черчесова побеждал 27 сентября во встрече 10-го тура РПЛ с «Акроном» (3:0). После этого грозненцы уступили «Краснодару» (0:2), «Сочи» (2:4), «Балтике» (0:2), «Спартаку» (1:2) и «Рубину» (0:1) и сыграли вничью с московским «Динамо» (2:2).

После 16 матчей чемпионата России «Ахмат» заработал 16 очков и располагается на 12-й строчке. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого 34 очка.

