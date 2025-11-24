Скидки
Шаронов: Романов готов тренировать большую команду

Шаронов: Романов готов тренировать большую команду
Комментарии

Бывший футболист и тренер «Рубина» Роман Шаронов полагает, что исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Вадим Романов готов работать с большой командой. Ранее красно-белые обыграли ЦСКА (1:0) в 16-м туре Мир РПЛ.

«Романов готов тренировать большую команду. Он был в штабе, прекрасно знаком с игроками, у него есть своё видение. За эту неделю Вадим сделал очень большие изменения и предоставил прекрасные идеи, которые позволили выиграть матч. Его поведение на скамейке — это тоже ключевой момент. Также очень важно то, что говорят о нём игроки», — сказал Шаронов в эфире «Матч Премьер».

