Евгений Ловчев рассказал, как он познакомился с Никитой Симоняном

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился воспоминаниями о знакомстве с легендой отечественного футбола Никитой Симоняном.

«Я с ним познакомился в бане, в «Сандунах». В молодёжной сборной был врач Николай Алексеев, который в середине 1950‑х годов работал в «Спартаке», а на чемпионате мира в Чили — и со сборной. Мы пришли с ним попариться, в обычной очереди среди обычных людей стоит Никита Павлович Симонян. Я обезумел, увидев рядом легенду. Потом они подходят к машине, Никита Павлович говорит: «Мы за тобой наблюдаем, хотим пригласить в «Спартак». С этого практически началось.

Когда в 1972 году «Спартак» занял 11‑е место из 16, меня признали лучшим футболистом страны. Это заслуга не моя, а тренера моего (тогда тренером «Спартака» был Симонян. — Прим. «Чемпионата») по большому счёту. Московские власти тогда начали давить на Симоняна. Вдруг он звонит и приезжает, говорит: «Я решил уйти из «Спартака», обложили со всех сторон, не дают работать». На следующий год он выиграл золото с «Араратом», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

