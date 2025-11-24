Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба — лидер РПЛ по заработанным фолам
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба является лидером по заработанным фолам в Российской Премьер-Лиге. На колумбийце нарушают правила в среднем по 3,1 раза за игру. Об этом сообщает телеграм-канал МЯЧ RU.
Полный список из 10 игроков РПЛ с наилучшим показателям по заработанным фолам выглядит следующим образом:
- Джон Кордоба («Краснодар») – 3,1 фола в среднем за игру.
- Эсекьель Барко («Спартак») – 2,9 фола в среднем за игру.
- Бителло («Динамо» Москва) – 2,7 фола в среднем за игру.
- Фахд Муфи («Оренбург») – 2,7 фола в среднем за игру.
- Вендел («Зенит») – 2,6 фола в среднем за игру.
- Мирлинд Даку («Рубин») – 2,6 фола в среднем за игру.
- Густаво Мантуан («Зенит») – 2,5 фола в среднем за игру.
- Матвей Кисляк (ЦСКА) – 2,4 фола в среднем за игру.
- Эгаш Касинтура («Ахмат») – 2,4 фола в среднем за игру.
- Виктор Са («Краснодар») – 2,4 фола в среднем за игру.
Комментарии