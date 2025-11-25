Скидки
Результаты матчей 12-го тура чемпионата Италии по футболу 2025/2026

Результаты матчей 12-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу
Комментарии

В понедельник, 24 ноября, завершился 12-й тур итальянской Серии А. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты матчей 12-го тура Серии А.

Суббота, 22 ноября:

«Кальяри» — «Дженоа» — 3:3;
«Удинезе» — «Болонья» — 0:3;
«Фиорентина» — «Ювентус» — 1:1;
«Наполи» — «Аталанта» — 3:1.

Воскресенье, 23 ноября:

«Верона» — «Парма» — 1:2;
«Кремонезе» — «Рома» — 1:3;
«Лацио» — «Лечче» — 2:0;
«Интер» — «Милан» — 0:1.

Понедельник, 24 ноября:

«Торино» — «Комо» — 1:5;
«Сассуоло» — «Пиза» — 2:2.

По итогам тура «Рома» с 27 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А, в группу лидеров также входят «Милан» и «Наполи» — у обеих команд по 25 очков, а топ-4 с 24 очками замыкает «Интер». В нижней части таблицы находятся «Дженоа» (8), «Фиорентина» и «Верона» (по 6).

