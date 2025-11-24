Игрок «Эвертона» Гейе был удалён в матче с «МЮ» за стычку с одноклубником

В эти минуты идёт матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». На 13-й минуте атака манкунианцев завершилась ударом мимо ворот, у защитника гостей Идриссы Гейе произошёл конфликт с одноклубником Майклом Кином. Главный арбитр встречи Тони Харрингтон показал Гейе красную карточку.

Покидая поле, Гейе продолжал вести себя агрессивно, вратарь «ирисок» Джордан Пикфорд проводил своего одноклубника за пределы поля, активно поддерживая с ним диалог.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 18 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Эвертон» с 15 очками находится на 13-м месте.