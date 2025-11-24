Скидки
Игрок «Эвертона» Гейе был удалён в матче с «МЮ» за стычку с одноклубником

Комментарии

В эти минуты идёт матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». На 13-й минуте атака манкунианцев завершилась ударом мимо ворот, у защитника гостей Идриссы Гейе произошёл конфликт с одноклубником Майклом Кином. Главный арбитр встречи Тони Харрингтон показал Гейе красную карточку.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
24 ноября 2025, понедельник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
2-й тайм
0 : 1
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Дьюсбери-Холл – 29'    
Удаления: нет / Гейе – 13'

Покидая поле, Гейе продолжал вести себя агрессивно, вратарь «ирисок» Джордан Пикфорд проводил своего одноклубника за пределы поля, активно поддерживая с ним диалог.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 18 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Эвертон» с 15 очками находится на 13-м месте.

Новости. Футбол
