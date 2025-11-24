Президент ФИФА Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью легенды московского «Спартака» Никиты Симоняна.

«С грустью узнал о кончине Никиты Симоняна в возрасте 99 лет. Знаменитый бывший капитан сборной СССР, который возглавил свою команду в их первом в истории матче чемпионата мира по футболу, а также забил первый гол своей сборной в финальной части. Он посвятил футболу значительную часть своей жизни. От имени всех в ФИФА и мирового футбольного сообщества выражаю искренние соболезнования его семье, близким и всем, кто знал и работал с ним», – написал Инфантино в своём аккаунте в социальных сетях.

Вместе со «Спартаком» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока и дважды – в качестве главного тренера команды. Также Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР. По сей день он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых.