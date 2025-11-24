«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: к перерыву гости в меньшинстве ведут со счётом 1:0

В эти минуты идёт перерыв матча 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Встреча проходит на стадионе «Олд Траффорд» (Манчестер). В качестве главного арбитра матча выступает Тони Харрингтон (Кливленд). На данный момент счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 13-й минуте игры гости остались в меньшинстве: красную карточку получил защитник Идрисса Гейе за стычку с одноклубником Майклом Кином. На 29-й минуте за «ирисок» забил Кирнан Дьюсбери-Холл.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 18 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Эвертон» с 15 очками находится на 13-м месте.