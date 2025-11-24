Поль Погба высказался после дебютного матча за «Монако»
Полузащитник «Монако» Поль Погба после матча 13-го тура французской Лиги 1 с «Ренном» высказался о своём возвращении в футбол. Французский хавбек появился на поле на 85-й минуте, его команда уступила со счётом 1:4.
Франция — Лига 1 . 13-й тур
22 ноября 2025, суббота. 21:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
4 : 1
Монако
Монако
1:0 Аит Будлал – 20' 2:0 Камара – 48' 3:0 Эмболо – 73' 4:0 Блас – 83' 4:1 Биерет – 90+5'
Удаления: нет / Закария – 66'
«Прошлый вечер был незабываемым.
Возвращение на поле после двухлетнего перерыва значило для меня больше, чем я могу выразить словами. Спасибо болельщикам за любовь, энергию и веру.
Всем, кто стоял за меня, поддерживал и помогал мне пройти через каждый момент этого пути, безмерно благодарен. Этот дебют был не только моим… Он принадлежал всем вам, кто никогда не переставал меня поддерживать», – написал Погба в своём аккаунте в соцсети X.
Погба не играл 881 день из-за травм и допинговой дисквалификации.
