Главная Футбол Новости

Поль Погба высказался после дебютного матча за «Монако»

Поль Погба высказался после дебютного матча за «Монако»
Комментарии

Полузащитник «Монако» Поль Погба после матча 13-го тура французской Лиги 1 с «Ренном» высказался о своём возвращении в футбол. Французский хавбек появился на поле на 85-й минуте, его команда уступила со счётом 1:4.

Франция — Лига 1 . 13-й тур
22 ноября 2025, суббота. 21:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
4 : 1
Монако
Монако
1:0 Аит Будлал – 20'     2:0 Камара – 48'     3:0 Эмболо – 73'     4:0 Блас – 83'     4:1 Биерет – 90+5'    
Удаления: нет / Закария – 66'

«Прошлый вечер был незабываемым.

Возвращение на поле после двухлетнего перерыва значило для меня больше, чем я могу выразить словами. Спасибо болельщикам за любовь, энергию и веру.

Всем, кто стоял за меня, поддерживал и помогал мне пройти через каждый момент этого пути, безмерно благодарен. Этот дебют был не только моим… Он принадлежал всем вам, кто никогда не переставал меня поддерживать», – написал Погба в своём аккаунте в соцсети X.

Погба не играл 881 день из-за травм и допинговой дисквалификации.

