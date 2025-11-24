В АПЛ объяснили, за что игрок «Эвертона» получил красную после стычки с одноклубником

Английская Премьер-лига в социальной сети X прокомментировала эпизод с удалением защитника «Эвертона» Идриссы Гейе в первом тайме матча 12-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (после первого тайма счёт 1:0 в пользу «ирисок»).

Главный арбитр встречи Тони Харрингтон показал Гейе красную карточку после стычки игрока с одноклубником Майклом Кином на 13-й минуте игры. После просмотра VAR правильность решения рефери была подтверждена: действия Гейе расценены как удар в лицо Кина.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 18 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Эвертон» с 15 очками находится на 13-м месте.